Yeni Şafak yazarı: Nagehan Alçı 28 Şubatçı generallerden özür diler mi?

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat davası kapsamında cezasının infaz edilmesinin ardından cezaevinde giren emekli orgeneral Çetin Doğan’ın avukatı aracılığıyla yaptığı “Af dilemesi gereken onlardır, bizler değiliz” açıklamasına değinerek iki kez cezaevine giren generallerle ilgili af edilmeleri yönünde çağrı yapan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’ya “Acaba 28 Şubatçı generallerden özür diler mi diye sormadan edemiyor insan” diye yazdı.

Nagehan Alçı’nın 28 Şubat davasında cezaevine giren emekli generallerle ilgili af talebine değinen Orakoğlu, Çetin Doğan’ın 3 Eylül’de avukatı Celal Ülgen aracılığıyla yaptığı “28 Şubat davasında suçlular var, ancak bu suçlular hiçbir zaman sanık olmadı. Davaya bakanlar, ruhsat verenler, hukuksuz süreci başlatanlar, bu hukuksuz sürece destek olanlar, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl Suçlulardır. Bu sebeple, özür dilemesi, af dilemesi gereken de onlardır. Bizler değiliz! Tüm bu süreç içinde biz sadece ve sadece adaletin tecellisi beklentisi içindeyiz” yer verdi.

Alçı’nın af çağrısını yinelediği yazısının bir bölümünde kendisinin militarist-cuntacı anlayışlarının tamamen karşısında ve Çevik Bir-Çetin Doğan zihniyetine karşı tüm gücüyle mücadele vermiş bir yazar olduğunu ifade ettiğini yazan Orakoğlu, “Bu ifadesiyle gazeteci Alçı da Çetin Doğan’ın asıl suçlu olarak gördüğü kesim içine dâhil olduğundan Nagehan Alçı acaba 28 Şubat’çı generallerden özür diler mi diye sormadan edemiyor insan” dedi.

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