Yeni Şafak yazarı: Mustafa Sarıgül, siyasette deprem etkisi yaratacak bir iddiada bulundu

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü, “Hangi muhalefet lideri ABD’den maddi destek alıyor?” yazısında, CHP’den ayrılarak geçen yıl Türkiye Değişim Partisi’ni kuran Mustafa Sarıgül’ün “siyasette deprem etkisi yaratacak bir iddiada bulunduğunu" yazdı.

Orakoğlu, Sarıgül’ün, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylık sürecinde sarf ettiği, “Muhalefetteki Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile” sözlerine atıf yaparak “bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini” iddia ettiğini yazdı.

Sarıgül’ün “ABD, Türkiye’de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır” dediğini aktaran Orakoğlu, yazına şöyle devam etti:

"Türkiye, son 19 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarında atılımlar yaparak bölgesinde ve dünyada ses getiren bir konuma geldi. CHP’nin başını çektiği muhalefet ise girdikleri tüm seçimlerden hezimetle ayrılırken AK Parti iktidarına karşı sandığı değil diğer illegal yolları dillendirir ve dener oldu. Son olarak geçtiğimiz yaz ayında CHP, Joe Biden’ın “Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz” sözlerine tutundu.

CHP’den ayrılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Biden’ın bu sözlerini destekleyecek iddialarda bulundu. Öte yandan son aylarda FETÖ taktiğiyle konuşan sözde mafya babalarına bel bağlayan muhalefet iktidara sürekli erken seçim çağrısında bulunuyor. Bu gelişmeler sonrası Mustafa Sarıgül’ün bu sözleri de oldukça dikkat çekici bir konuma geliyor.”

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