Yeni Şafak yazarı Metiner'den CHP'ye: Siz cumhuriyetin ne sahibisiniz, ne de efendisi

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde tercüman olarak Türkiye’nin Malezya Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab’ın tercih edilmesini eleştiren CHP’lilere tepki gösterdi.

“Hâlâ vatandaşların kılık-kıyafeti üzerinden cumhuriyet tartışması yapmak da neyin nesidir?” diye soran Metiner, “Bir CHP’li yönetici kalkıp başörtülü bir kızımız üzerinden cumhuriyet değerlerini gözümüzün içine içine sokuyor. O tercüman kızımızın sadece başörtüsünü değil aynı zamanda muhterem annesini de tartışma konusu yapmak, dahası ve en fenası annesi üzerinden bir kızımızı siyasi ve ideolojik bir lince tabi tutmak her şeyden önce insanlıkla bağdaşmaz” dedi.

Cumhuriyeti bir ideolojiye ve hayat tarzına indirgemenin cehaletle buluşan bir patoloji örneği olduğunu yazan Metiner, “Dün aynı zihniyet sahipleri o kızımızın annesine başörtüsüyle Meclis’e girdiği için düşmanlık besliyordu. “Burası cumhuriyete meydan okunacak bir yer değildir!” sözü, dönemin CHP zihniyetli Başbakanı tarafından söylenmişti. Hem de büyük bir kinle. Bugün hem başörtüsünden hem de şerefli annesinin isminden dolayı linç edilmek istenen kızımızın o günlerde okuduğu okulda karşılaştığı gayr-ı insani muamelelerin travmaları bile silinmemişken bugün kalkıp daha kötücül bir saldırıya muhatap kılınması insanlıkla izah edilebilecek bir durum değildir” diye yazdı.

CHP’lilere “Siz kimsiniz? Hangi cumhuriyeti savunuyorsunuz? “ diye soran Metiner, “Vatandaşları arasında ayrımcılık yapan, bazı vatandaşları diğer vatandaşlardan üstün ve ayrıcalıklı gören, dahası bazı vatandaşları düşman gibi gören ideolojik-otoriter bir cumhuriyetçi anlayıştan mı yanasınız, yoksa bütün vatandaşları dinleri, ırkları, mezhepleri ve hayat tarzları ne olursa olsun hür ve eşit gören demokratik bir cumhuriyetçilikten mi yanasınız?” diye sordu.

CHP’nin birinci tür cumhuriyetçilikten yana olduğunu yazan Metiner, “Siz cumhuriyetin ne sahibisiniz, ne de efendisi! O imtiyazlı vatandaşlık rejiminiz tarih oldu.

Ne mutlu ki artık hür ve eşit vatandaşları olan demokratik bir cumhuriyetimiz var bizim.

Sizin asıl meseleniz demokratik cumhuriyetle. Siz tekrar o eski Türkiye’nin imtiyazlı vatandaşlık rejimini getirmeye çalışıyorsunuz. Siyasal irticayı, cumhuriyet savunusuyla gizlemeye çalışmanız nafile!” dedi.

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