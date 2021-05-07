Yeni Şafak yazarı Metiner: Bazı televizyon kanalları kendilerine biçilen rolü oynamaya başladı

Yeni Şafak gazetesi yazarı AKP'li Mehmet Metiner, "Biden açıkladı: 'Ne pahasına olursa olsun Erdoğan’ı devireceğim.' 'Bunun için gerekli muhalefet cephesini oluşturacağım' dedi. Muhalefetin siyasi ayakları bir bir oluşturuldu. Medya ayağı da devreye alınmaya başladı. Bazı televizyon kanalları kendilerine biçilen rolü oynamaya başladılar. Medyadaki yabancı istila kadar yabancıların emelleri doğrultusunda rol üstlenen yerli görünümlü istila da tehlikelidir. Bazıları 'tarafsızlık' kisvesiyle bunu yapıyorlar ki asıl tehlikelisi de bu." düşüncesini dile getirdi.

Metiner yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin tepkisi, bu tür medya organlarına yönelik tepkisi partilerine yönelik tarafgir yayınlar yaptığı için değildir. Asıl, kendilerine dışarıdan biçilen rolü oynadıkları içindir. Türkiye topyekûn bir saldırı altındadır. Saldırı altında olan Erdoğan’ın şahsında milli ve yerli çizgidir. Dün Abdulhamid’i devirmek için ne yaptılarsa bugün de Erdoğan’ı alaşağı etmek için aynını yapıyorlar. Bu operasyonunun medya ayağını görmeyenlere çok yazık! O medya organlarının değirmenine su taşıyanlara da yazıklar olsun!"