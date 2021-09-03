Yeni Şafak yazarı: Meral Hanım, yaptığı benzetmeyle dertsiz başına dert açmış bulunuyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik söylediği “1453'te Fatih aynı senin gibi” sözlerini değerlendirdi.

Akşener’in İBB Başkanı İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzettiğini yazan Şeker, “Haksız sayılmaz, biraz benzerlik var. Ama Beylikdüzü’ne daha çok benziyor” dedi.

Akşener’in “benzetme konusunda biraz sıkıntılı” olduğunu, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eski İsrail Başbakanı Netenyahu’ya benzettiğini hatırlatan Şeker, şöyle devam etti:

“Meral Hanım, yaptığı benzetmeyle dertsiz başına dert açmış bulunuyor.

Ne gereği vardı o türden lâfların?

İlle öveceksen, üç elif miktarı düşün, başka türlü bir övgü cümlesi kur.

İlle birine benzeteceksen, başka birini seç” diyen Şeker,

Fatih Sultan Mehmet ha?

Tövbe estağfurullah.

Şehremini olan birini hem de.

Pek de emin olamadığımız üstelik.

İyice sağlam kaynaktan öğrenmek isterseniz, gidin İlber Hoca’ya sorun.

Fatih kimmiş, anlatsın.

Biz ona kısaca Fatih diyoruz ama cümle âlem bilir ki adıyla sanıyla Fatih Sultan Mehmet.

Ara sıra şekeri mi çıkıyor, tansiyonu mu yükseliyor nedir, böyle olur olmaz lâflarla yanlış üstüne yanlış yapıyor Meral Hanım.

'Teşbihte hata olmaz' sözünü 'Ne söylersen söyle, nasıl benzetirsen benzet, merak etme hata sayılmaz' şeklinde anlayanlardan olmasın.

O söz, 'teşbihte hata olmamalı' manasındadır.

'Aman gözüm dikkat et, benzetirken öyle titiz davran ki ufak da olsa yanlışa düşme, yaptığın teşbih cuk diye otursun' demektir…

Yoksa 'salla gitsin' demek değil.

Hülasa, Meral Hanım bundan sonra benzetme yapmasa iyi olur; hem memleket için, hem kendisi için."

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