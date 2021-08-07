Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: Türk Hava Kurumu, on yıllar boyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi oldu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumu ziyareti sırasında kendisine 45 dakikalık brifing verildiğini belirterek, "1925’ten başlayarak günümüze kadar gelen süreçte kurumun başından neler geçtiği tek tek anlatılmış. Etimesgut’taki uçaklar, tesisler gösterilmiş. Hükümetin THK’nın yaşadıklarından herhangi bir sorumluluğunun olmadığı anlatılmış.

Mevcut uçakların iyileştirilmesi için neler yapılabileceği konuşulmuş. Belli ki, bir emekli tümgeneral yönetiminde 2010 sonrasına ait yolsuzluk hikâyeleri de kendisine anlatılmış ki, Kılıçdaroğlu bu bahse de girme ihtiyacı duydu." diye yazdı.

Türk Hava Kurumu'nun on yıllar boyu CHP'nin arka bahçesi olduğunu iddia eden Acet, "Anlaşıldığı kadarıyla, THK ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP’li belediye başkanları eliyle bir kampanya başlatılacak. İhtimal vatandaşa yahut seçmene “Pamuk eller cebe” denilerek IBAN numarası verilecek.

Ben bunu yanlış bulmuyorum. Gönüllü olduğu sürece isteyen istediği yere bağışta bulunsun. Yalnız şunu da merak etmeden geçemiyor insan.

Deprem, sel gibi büyük afetler yaşandığında hükümet yardım kampanyası başlattığında “Vatandaşa IBAN numarası verilir mi” diye soranlar, CHP’li belediyeler Türk Hava Kurumu için böyle bir kampanya yaptıkları takdirde ne diyecekler acaba?

Hayırlı bir ‘U dönüşü’ de onlardan bekliyoruz şimdi." ifadelerini kullandı.

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