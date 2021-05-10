Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: Siyasi amaçlarla bir araya geldikleri besbelli olan ENAG, kurumlara karşı güvensizlik duygusunu pekiştirmeye çalışıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, TÜİK'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) siyasi amaçlarla bir araya geldiklerini iddia ederek, "Eylül ayında kamuoyuna enflasyonla ilgili açıklamalar yapmaya başlayan sözünü ettiğim grup, belli ki muhalefetin arzu ettiği siyasi hedefler doğrultusunda bu ortamı araçsallaştırarak, olanı iki kat fazlaymış gibi göstermeye, bu abartılı tutumla hem toplumun tepkisini artırmaya hem de bu konudaki çalışmaları yürüten kurumlara karşı ‘güvensizlik’ duygusunu pekiştirmeye çalışıyor." diye yazdı.

ENAG'ın "paralel" enflasyon çalışması yaptığını iddia eden Mehmet Acet, "TÜİK, Enag grubuyla ilgili geçenlerde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, grubun politik hedeflerine dönük olarak değil, doğrudan çalışma biçimi ve metodolojisi ile alâkalı olarak yapıldı." ifadelerini kullandı.

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