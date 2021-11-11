Yeni Şafak yazarı: Lütfü Türkkan’ı savunmalarının nedeni Erdoğan’a hakaret etmeyi mazur göstermek

Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz, İyi Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de küfür etmesinin ardından grup başkanvekilliği görevinden ayrılmasının yaptığı rezaleti ortadan kaldırmadığını belirterek “Meral Akşener’in provokasyon olarak nitelemekle birlikte, onu mazur gösterecek bir delilden yoksun olması nedeniyle konuyu ferdî ve ahlaki düşkünlükten ibaret görmesi işlenen zırvanın tevili için yeterli değildi” dedi.

Olayla ilgili medyadaki provokasyon iddialarına değinen Lekesiz, muhalefetteki bir milletvekilinin “Cumhurbaşkanına hakaret meselesinin, özellikle Tayyip Erdoğan döneminde özel bir nitelik kazandığı biliniyor. Cumhurbaşkanlığına seçildiğinden bu yana 38 bin 551 hakaret davası açılmış. Kenan Evren’den bu yana gelen beş Cumhurbaşkanı için hakaret davası sayısı sadece 1716. Ak Parti’den seçilen diğer Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için 848 hakaret davası açılmış” bilgisini paylaştığını belirtti.

Lekesiz, milletvekilinin bu bilgiyi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı kötülemek için söylediğini ve 17-25 Aralık operasyonlarında başlayarak küfrün ilk ve son muhatabının Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve mesai arkadaşları olduğunu yazdı.

Lekesiz şöyle devam etti:

Bunu devlet başkanını ve iktidarını eleştirme hakkı olarak gören fondaş paçozlar, bugün hangi örneğe sarılarak İP’li Türkkan’ı temize çıkarmaya çalışırlarsa çalışsınlar, sadece mezkur pisliği kendilerine döndürmüş, o pisliğin oluşturduğu havuzda bizzat kendileri yüzmüş olurlar.

Hâlen zikrettiğimiz ve benzer diğer örneklere yaslanmak suretiyle Türkkan’ı savunmalarının gelip dayandığı nokta da burasıdır:

Başkan Erdoğan’a hakaret etme, küfürleriyle ailesini rencide etme, dostlarını yıpratma cürmünü işlemeyi mazur göstermek!"

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