Yeni Şafak yazarı Likoğlu: Kalkışma ve suikast niyetiniz yoksa takviye kuvvetten korkmanıza gerek yok

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla takviye kuvvet kurulmasına gelen tepkileri değerlendirdi. Likoğlu, "Eğer bir kalkışma veya son zamanlarda harekete geçirdiğiniz DHKP-C eliyle bir suikast hesabınız varsa bence de Takviye Hazır Kuvvet için korkun. Ama eğer bir suikast veya kalkışma niyetiniz yoksa takviye kuvvetten korkmanıza gerek yok. Daha da güvenli şehirlerde yaşamanın keyfini sürün…" düşüncesini dile getirdi.

Likooğlu, "Artık çeşitli veya çevre illerden derme çatma şekilde elde edilen takviye kuvvet yerine, ne yapacağını bilen, bunun için gerekli eğitimi almış, üst aramasından, yol güvenliğine, arama kurtarmadan, olaylara müdahale etmeye kadar profesyonel bir birim oluşturuldu. Hem takviye kuvvet istenilen illerin yükü alındı hem de takviye kuvvet isteyen ilin ihtiyacı daha profesyonel bir şekilde sağlandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlı Ankara’dan sonra İstanbul’da da Takviye Hazır Kuvvet birimi oluşturulması birilerini fena halde korkuttu. Yalanın bini bir para ile ortalık ayağa kaldırıldı. 'Efendim, Erdoğan kendine bağlı bir emniyet teşkilatı kuruyormuş.' Halbuki basit bir araştırma ile bunun böyle olmadığını herkes görebilirdi." görüşünü savundu.

Likoğlu, "Peki, mesele bu kadar basitken, olayı bambaşka yerlere taşımanın arkasında ne yatıyor? İstanbul’da kurulacak ve Ankara’da var olan THK’nın hangi hizmeti vereceği bu kadar aşikarken, kim niye, bu kadar panikledi? Üstelik İstanbul’da kurulmasının sebebinin sadece İstanbul ile ilgisi yok. Çevre illerden istenilecek takviye kuvvet ihtiyacını karşılayacak bu birim. Sakarya İzmit, Edirne, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale gibi kentlerden gelecek talepler karşılanacak. Kara ve hava ulaşımı en müsait il olan İstanbul’da bu birim kimi niye rahatsız etti?" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruluyor