İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruluyor

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Ankara’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı dört şube müdürlüğü kurulmuştu.

Ankara’daki bu personel Cumhurbaşkanı ve devlet erkanının programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendiriliyor.