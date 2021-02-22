Yeni Şafak yazarı Likoğlu: Sakın birinci elden tanımadığınız kimseye referans olmayın, aksi takdirde Serdar Atasoy gibi bir olayda referans zincirinde adınız çıkabilir

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, FETÖ'nün hâl hatır istihbarat sistemi olduğunu belirterek, "Siz siz olun sakın birinci elden tanımadığınız, bilmediğiniz kimseye referans olmayın. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir dostunuzdan gelen isimler konusunda hassas davranın. Mutlaka o dostunuza verdiği isim konusunda sorular yöneltin. Aksi takdirde Serdar Atasoy gibi bir olayda referans zincirinde adınız çıkabilir." görüşünü savundu.

Likoğlu yazısında, "Bir örnekle anlatacak olursak, örgüt, Hüseyin’in nihai karar vereceği bir işi yaptırmak istiyor. Ancak, Hüseyin onlardan gelen bir işi asla yapmaz. Hal hatır istihbaratı burada devreye giriyor. Hüseyin’in kıramayacağı en yakın dostu kim, Hasan. Hasan’a nasıl ulaşabilir? Amcaoğlu Ahmet üzerinden. Ahmet’in Abdullah isminde bir oğlu var, filancanın eşi Ayşe hanım onun öğretmeni. Ayşe öğretmen Abdullah’a söylesin, Abdullah da annesine, annesi eşi Ahmet’e, Ahmet de dostu Hasan’a. Hasan, Hüseyin’e söylerse bu iş olur. Evet FETÖ’nün hal hatır istihbaratı böyle işliyor. Bu yöntem sadece kişiler üzerinden değil, STK, sendika, çeşitli dernek ve vakıflar üzerinden de yürütüldü, yürütülüyor. 2011 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na atanan Ömer Altıparmak, başka bir cemaatle renklendirilerek takdim edildi. Ancak Tayyip Erdoğan’ın ofisine ve konutuna böcek yerleştiren isim olarak daha sonra karşımıza çıktı." ifadesini kullandı.