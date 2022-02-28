Yeni Şafak yazarı Likoğlu: Kadınlara meslek eğitimi vermek ve ek gelir sağlamalarına imkân sunmak için açılan İSMEK kurslarında artık LGBT eğitimi veriliyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, 6’lı muhalefet zirvesinin ardından attıkları “Yuvarlak masa taahhütleri” başlıklı manşetlerini eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yanıt verdiği bugünkü yazısında “İstanbul’da kadınlara meslek eğitimi vermek için açılan İSMEK kurslarında artık LGBT eğitimi veriliyor” dedi.

Karamollaoğlu’nun Yeni Şafak’ın sahibi aileyi ve Ahmet Albayrak’ı hedef gösterdiğini yazan Likoğlu, gazetenin 1995 yılında kurulduğunu, kuruluş aşamasında Albayrak ailesinin bulunmadığını ifade etti.

Yeni Şafak’ın Fetullah Gülen’e gitmemesi için devre girildiğini ve Albayrak ailesinin bu nedenle 1998 yılında gazeteyi aldığını yazan Likoğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Karamollaoğlu, CHP ve kısmen FETÖ ile girdiği ilişki nedeniyle saplandığı günah bataklığında dayanma sınırına geldiğinin farkında ve bu günahları başkalarına yüklemek istiyor. Bu kadar günahı bir Müslümanın tek başına taşımasının mümkün olmadığının biz de farkındayız.

İstanbul’da kadınlara meslek eğitimi vermek ve ek gelir sağlamalarına imkân sunmak için açılan İSMEK kurslarında artık LGBT eğitimi veriliyor. CHP lideri, devasa billboardlara eşcinsel evlilik vaatleri içeren afişler astırıyor. Müslüman olduğuna inandığımız Temel Karamollaoğlu’nun bundan dolayı büyük bir ıstırap içinde olduğunu düşünüyoruz.

28 Şubat Post-Modern darbesinde rol alan darbeci komutanlardan hesap sorulmasından, ‘Ordunun bu kadar üst rütbelerinde yer almış komutanlarının yargılanmasını içime sindiremiyorum’ ifadeleriyle rahatsızlık duyduğunu dile getiren Karamollaoğlu’nun 28 Şubat’ın 25’inci yılında yapılacak açıklamanın içinde yer alacak olmasının günahı içinde de ezildiğinin farkındayız.

Bu arada İBB’nin bazı sosyal tesislerinde içki servisi başladı. Bunca olayın yanında hafif kalır ama yine de hatırlatmakta fayda var.”

Likoğlu, Karamollaoğlu’na “Bu yüke dayanmak, onun altında ezilmemek mümkün değil. Ama bundan kurtulmanın yolu günahları başkalarına yüklemek değildir. Günahlardan kurtulmanın yolu tövbe etmektir ve tövbe kapısı kıyamete kadar açıktır” dedi.

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Ne olmuştu?

Saadet Parti Genel Başkanı Karamollaoğlu, katıldığı 6’lı muhalefet zirvesinin ardından Yeni Şafak’ın“Yuvarlak masa taahhütleri” manşetinin ardından “Ben Yeni Şafak’ın patronunu tanırım. Ben Müslümanım. Ahmet Bey’in de Müslüman olduğuna inanıyorum; ama şunu bilsin, öbür dünyada ben onun yakasına yapışırım, bütün günahlarımı da onun omuzuna yüklerim” açıklaması yapmıştı.

Karamollaoğlu, açıklamasının devamında “Ben Yeni Şafak’ın patronunu tanırım. Ahmet Bey’i. Yeni Şafak’ı çıkarmaya başlayacağı zaman bizim Yozgat’ta milletvekilleri olarak bir toplantımız olmuştu, oraya kadar gelmişti. ‘Ben böyle bir gazete çıkarmak istiyorum. Acaba (Erbakan) Hoca buna ne der?’ diye. Dedim ki ‘Sen bir gazete çıkardıktan sonra Hoca ne desin ki? Ama ben bunu götürürüm, söylerim. Oradan da gelen, ‘Sen eğer bu ülkede barışa, huzura destek olacaksan, Millî Görüş’e destek olacaksan, yeni bir gazetenin çıkması elbette avantajlı olur.’” demişti.