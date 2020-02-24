Yeni Şafak yazarı Kurşun: İdlib gizli sürdürülen 3. Dünya Savaşı'nın son noktasıdır

Yeni Şafak yazarı Zekeriya Kurşun, İdlib meselesinin bölgesel düzenin sağlanmasında uluslararası sistemin son sınavı olduğunu belirterek, "Suriye meselesinin gelip düğümlendiği İdlib, gizli sürdürülen 3. Dünya Savaşı’nın son noktasıdır." iddiasında bulundu

Zekeriya Kurşun, 2018 yılından bu yana çok iyi sürdürülen Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğinin de İdlib sorunundan geçtiğini söyledi.

Yeni Şafak yazarı Kurşun, 5 Mart tarihinde Erdoğan-Putin-Macron ve Merkel'in katılımıyla gerçekleştilecek zirve için "Ya dünya barışına giden yola taş döşeyecek ya da döşenen mayınların patlamasına zemin hazırlayacaktır. Önemine rağmen bugüne kadar yaşanan tecrübeler, buradan kolay sonuç alınmayacağını da göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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