Yeni Şafak yazarı: Küresel enflasyonda enerjiden sonra esas risk gıda fiyatlarında olacak!

Yeni Şafak yazarı Levent Yılmaz, küresel enflasyonda enerjinin ardından esas riskin gıda fiyatlarında yaşanacağı görüşünü ifade etti.

“Enerji emtialarındaki sert fiyat artışlarının bir benzerini küresel gıda fiyatlarında da görüyoruz. Bu konuyu daha önce defalarca detaylı bir şekilde bu köşede yazdığım için son durum grafiğini paylaşarak esas meseleye eğilmek istiyorum” diyerek aşağıdaki grafiği paylaşan Yılmaz, devamında da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Küresel gıda fiyatlarındaki yüksek seyir pandemi öncesi dönemde de dikkat çekiyordu. Özellikle iklim koşullarındaki değişikliğe bağlı etkenlerin temel arz-talep faktörleri üzerindeki etkisi gıda fiyatlarını yukarı yönlü itiyordu. Pandemi ile beraber bu sürecin hızlanmasına şahit olduk. Gelelim temel riske. Gıda tüm ülkelerin enflasyon sepetinde oldukça önemli bir ağırlığa sahip. Öte yandan enerji emtialarındaki fiyat artışlarının işlenmemiş ve işlenmiş gıdalara geçişkenliği de yüksek. Bu hali ile de bakarsak önümüzdeki dönemde küresel gıda fiyatları can sıkmaya devam edecek.

Görüldüğü üzere yüksek enerji ve gıda fiyatları sadece Türkiye’nin sorunu değil.”

Yazının tamamını okumak içi tıklayın.