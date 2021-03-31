Yeni Şafak yazarı Korkmaz: Kokain temin etme suçlaması bulunan bir şahıs; gözaltına alındıktan hemen sonra nasıl olup da “pat” diye serbest bırakılabiliyor?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, uyuşturucu kullanırken görüntülenen AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, "Kokain kullandığı görüntülerle sabit, dahası hakkında kokain temin etme suçlaması bulunan bir şahıs; gözaltına alındıktan hemen sonra nasıl olup da “pat” diye serbest bırakılabiliyor?" diye sordu.

Korkmaz yazısında, "AK Parti Genel Merkezindeki işinden üç bin lira aylık alan şahsın, (en az) otuz bin liralık aylık geliri olduğu yazıldı. Bu balyanın kaynağı nedir? Tam teşekküllü bu mendebur, nasıl olup da AK Parti Genel Merkezinin personeli sıfatını elde edebildi? Püf Noktası, tam da burada saklıdır: Lüks, şatafat, her türlü rezillik içinde yaşayan Kokainman Ayvatoğlu’nu 'partide işe yerleştiren, alan veya aracılık edenler' kimlerdir?" düşüncesini dile getirdi.

Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

"Futbol lisanıyla söyleyecek olursak:Defansın arkasına atılan kontra toplar, daima tehlikelidir… Kalenizde golü gördüğünüzde iş işten geçmiş olur!

Kokain kullandığı görüntülerle sabit, dahası hakkında kokain temin etme suçlaması bulunan bir şahıs; gözaltına alındıktan hemen sonra nasıl olup da “pat” diye serbest bırakılabiliyor? İkinci kez gözaltına alındıktan sonra nasıl yine serbest kalabiliyor? Bu yaman suallerin olası cevabı da kuşkuları artırıyor. Hal böyleyken… AK Parti yönetimi, hadisenin ‘Kriminal’ tarafını takip etmekle yetinmemeli; bu olayla alakalı hayli şüpheli boyutları ciddi bir biçimde araştırmalı ve dahi neticeye bağlamalıdır.

Mesela… Kokainman Bay Pudra Şekeri’nin parti genel merkezine “Tuzluk” içinde gelmiş olabileceği de hesaba katılmalıdır! Kripto hatta kriptonun da kriptosu tuzlukların, halen daha birçok yerde türlü maskelerle tehlike arz ettiği gerçeği asla akıldan çıkarılmamalıdır."