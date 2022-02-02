Yeni şafak yazarı, Kılıçdaroğlu’nun elindeki rapora işaret etti: Hükûmet, bu illegal alışverişi fırsata çevirip sosyal medyayı troll belasından kurtaracak adımı nihayete erdirebilir

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, “Twitter gerçekten de troll şebekelerinin güç merkezi oldu. Bu şebekeler sosyal medyayı amacının dışına çıkardı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, elinde “illegal bir troll ağının nasıl çalıştığını gösteren” bir rapor olduğunu söylemesine dikkati çeken Çelik, “Twitter böyle bir liste oluşturup CHP Genel Başkanı’na vermişse eğer, Türkiye’deki tüm anonim hesapların listesi de çıkarılmış demektir” dedi, iktidara “sosyal medyayı troll belasından kurtaracak adımı atma” çağrısında bulundu.

Ersin Çelik’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Kamuoyu bu kavramla FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimleri sürecinde tanıştı. Dershanelerin kapatılmasını manipüle etmek için öğrencisinden, öğretmenine, velisinden, gazetecisine kadar tüm tabanına birer ikişer hatta daha fazla Twitter hesapları açtırtan ve “Tweetleri ikiye katlayın” talimatı veren FETÖ, diğer yandan da AK Parti’yi destekleyen hesapları belirleyip “troll ağı” olarak kamuoyunun önüne atmıştı. O gün bugündür AK Parti’yi destekleyen ve muhalefeti eleştiren her hesaba troll diyerek itibarsızlaştırıyorlar.

Gelinen noktada Twitter gerçekten de troll şebekelerinin güç merkezi oldu. Bu şebekeler sosyal medyayı amacının dışına çıkardı. Bu durumdan hemen herkes şikâyetçi. Çünkü canı yanmayan, linç edilmeyen siyasetçi, gazeteci, sanatçı, ünlü-ünsüz kalmadı. Kimliğini gizleyenler, ırkçılık yapanlar, terör propagandası yapanlar, hemen her paylaşımın altında hakaret edenler, iftira atanlar ve kamuoyunu suça teşvik etme gibi sayısız suça imza atanlar Twitter’da cirit atıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaz manzaralı otel odasından yaptığı yayında “Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştırıldığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı büyük bir meydan okumayla birlikte aynı zamanda ancak Twitter tarafından bilinen kullanıcı isimlerinin listesini elde ettiği anlamına geliyor. Twitter böyle bir liste oluşturup CHP Genel Başkanı’na vermişse eğer, Türkiye’deki tüm anonim hesapların listesi de çıkarılmış demektir. Hükümet bu illegal alışverişi fırsata çevirip sosyal medyayı troll belasından kurtaracak adımı nihayete erdirebilir. Aylardır konuşulan yeni sosyal medya yasası CHP Genel Başkanı’nın dolaylı desteği ile TBMM’ye gelmiş olur.”

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