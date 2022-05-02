Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu’na “elektrik kesik” kumpası CHP içindeki muhaliflerden mi kaynaklanıyor?

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Keçiören elektriği kesik olduğu için ziyaret ettiği Hülya Gültepe ile ilgili Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in elektriğinin kesik olmadığı açıklamasını yaptığını yazdı.

Orakoğlu, “Kılıçdaroğlu’na ‘elektrik kesik’ kumpası CHP içindeki muhaliflerden mi kaynaklanıyor?” başlıklı bugünkü yazısında Bakan Dönmez’in yalanmasının ardından Güllü Demir’e CHP’lilerin video çektirmesinin ardında ortalığın iyice karıştığını ifade etti.

Başkent Elektrik’in Demir’in elektriğinin kesik olmadığı açıklamasını yaptığını hatırlatan Orakoğlu, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun Güllü Demir’in evinde oturduğu sırada elektriklerin kesik olmasından değil açılmaması nedeniyle mum ışığında görüntü vermesini tiyatro olarak niteleyenler olsa da Kılıçdaroğlu hakikaten ailenin elektriklerinin yanmadığına kendisini ikna eden parti içindeki kumpasçılara inanmış olabilir. Bu kumpasçı CHP’lilerin kim olduğu 4 aydır elektriği kesik yalanını videoda dillendiren Güllü Demir’den öğrenilebilir.”

Orakoğlu, Kılıçdaroğlu’nun “Size de bir çift lafım var. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin, açık ve net söylüyorum!” çıkışını hatırlatarak “CHP grup toplantısında milletvekilleri, bazı CHP’li belediye başkanları da bulunuyordu. Genel Başkan’la hareket etmeyen, cumhurbaşkanlığı adaylığında Mansur Yavaş’ı ya da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri kastettiği açık bir şekilde ortaya çıkan Kılıçdaroğlu bu sert açıklamalarıyla parti içi kumpasçıları ve muhalifleri hedef alarak 'Ya safınızı seçin ya da ya da gidin' demek mi istiyor yorumlarına neden oluyordu?” düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın