Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, şair Mustafa İslamoğlu’nun şikâyeti üzerine 3 gün nezarethanede yattığını açıkladı: Nedeni “habis” demem imiş, değil misin ulan?

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, şair Mustafa İslamoğlu’nun hakkında Twitter’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle kendisinden şikâyetçi olduğunu ve bir çeşit nezarethanede 3 gün kaldığını açıkladı. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun devreye girerek kendisini 3 gün içerisinde ifadesini vermek koşuluyla serbest bıraktıklarını ifade eden Kılıçarslan, İslamoğlu’na da, “Bana dava açma nedeni de kendisine ‘habis’ demem imiş. Değil misin ulan?” diye seslendi.

Kılıçarslan, şikâyete konu olan tweet’inin, İslamoğlu’nun “Hızırla Kırk Saat geçireceğine Kur’an’la kırk saat geçirseydi diye çok hayıflandım, amma ne çare!” paylaşımına verdiği şu yanıt olduğunu söyledi:

“80’li ve 90’lı yıllarda ‘ilkokul ikiden terk’ şiirleriyle loncada kendine yer bulmaya çabalamıştı ama bilirsiniz ki Türk şiiri çok güçlü ve serttir. Almadı bunu kapıdan. Şimdi o ‘şairliği becerememiş adam’ Sezai Karakoç’tan intikam alma çabasında. Karadziç, Hitler ve daha nicesi ‘sanat-edebiyat çevrelerinde kabul görmeyince’ öfkelerini yatıştıramayıp faşist olmuşlardı. Bu o kadar yeteneksiz ki onu bile olamadı. Habis oldu bu. Olup olacağı da bu işte… Ergen habaseti ile debelenip duracak.”

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