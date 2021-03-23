Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Kendi halinde bir işveren olarak pandemide devletin verdiği desteklere müteşekkirim

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Türkiye ekonomisinde "öldük, bittik" denilebilecek bir noktaya gelinmediğini ve gelinmeyeceğini belirterek, "Bunları böylece yazarken Türk parasının değer kaybı yaşamasının acısını sert şekilde hisseden bir “işletme sahibi” olarak da yazdığımı bilmenizi isterim. Paramız değer kaybettikçe satın alma gücümüzle birlikte zorlu ekonomik şartlara dayanma gücümüz de azalıyor. Fakat bir taraftan da “kendi halinde bir işveren” olarak pandemide devletin verdiği desteklere de son derece müteşekkirim. O destekler olmasaydı o zaman seyrederdik esas gümbürtüyü." diye yazdı.

İstanbul Sözleşmesi'ni içerdiği tehlikelere şerh düşerek, büyük oranda savunduğunu belirten Kılıçarslan, "Şimdi yapılması gereken kadına şiddet konusunda ciddi bir “toplumsal mutabakat metnine” erişmektir.

Diğer yandan yeri gelmişken “kadını şiddetten sözleşme korumaz” diyenlere de bir çift laf edeyim. Çok haklılar. Kadını şiddetten hiçbir sözleşme koruyamıyor. Korusaydı, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde kadına şiddet Türkiye’den yüksek olmazdı. “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın zirvesi” kabul edilen Finlandiya’da taciz-tecavüz rakamları korkunç seviyelere ulaşmazdı. Ancak unutmamak lazım gelir. Bu tip sözleşmeler işin hukuk, eğitim ve bilinç yönlerini vurgular, onları önemser; lazımdırlar." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...