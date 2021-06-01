Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: İddia edildiği gibi Türkiye, Nusra’ya silah vermiş olsa, bu kimi, niçin üzerdi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu" iddiasına ilikin olarak, "Asıl, temel, en geriden sormamız gereken soru şudur: İddia edildiği gibi Türkiye, Nusra’ya silah vermiş olsa, bu kimi, niçin üzerdi?" diye sordu.

Kılıçarslan yazısında, "Hemen ve en başta üzülecek ilk kesim hiç şüphe yok ki Türkiye’deki etki alanlarını da, Türkiye düşmanlıklarını da hiç azımsamamamız gereken Nusayri-Esedci tayfa. Mezhebi vahşete dayalı örgütlerini 'solcu-devrimci' sosuyla gizlemeye çalışan harf israfı örgütler kudururdu Nusra’ya silah vermiş olsaydık. İkinci sırayı, mezhepçi pisliğini gizleme ihtiyacı bile duymayan, Suriye›de kan içen İran›ın alacağına şüphe yok." görüşünü savundu.

Kılıçarslan şu ifadeleri kullandı:

"PKK-YPG-PYD terör örgütlerinin de öfkeden deliye döneceğini öngörmek zor değil. Kendilerine bütün dünyanın silah verdiği bu örgütlere yurtdışından yüzlerce, binlerce asker de katılıyor biliyorsunuz. O silahlarla Bayırbucak Türkmenlerini ya da gariban Sünni Arapları “bire kadar kıramıyor” olmalarının başlıca nedeninin Türkiye’nin duruşu olduğunu bilmek kuduz köpekler gibi salya akıtmalarına neden oluyor. Türkiye, hem mazlumlara hem de soydaşlara sahip çıkmaya devam ettikçe oyunları bozuluyor. Avrupa ve Amerika’ya anlattıkları “özgürlük savaşçısıyız biz” masallarını her seferinde kesintiye uğratıyoruz. Onlar kudurmasın da kim kudursun?

Sedat Peker’in sekizinci videosu, FETÖ’nün Türkiye›ye saldırmak için kurguladığı «MİT tırları» komplosunun birebir tekrar edilmesiyle elde edilmiş görünüyor. Öyle özensiz bir tekrar ki bu, daha önceki iftiraların üzerine yeni tek bir cümle konulmamış.

Sedat Peker’in ilk videosu yayınlandığında FETÖ’cü P.İ.Ç’lerin adamın önündeki kâğıtlarda yazan «Suriye tırları» notunu dolaşıma sokmaları, Peker›in ilk 6 videoda sergilediği «cambaza bak cambaza» performansları ve hedefini sanki Soylu, sanki Ağar, sanki Pelikan gibi göstermesi, bu son videoya bir «algısal hazırlık» yapıldığının da bir göstergesi... Yine de yukarıda anlattığım meseleler benim açımdan “beklenir” meselelerdir. FETÖ’nün, PKK’nın, İran’ın, harf israfı mezhepçi-Esedci (güya sosyalist) terör örgütlerinin, Rusya ve Amerika gibi aktörlerin Sedat Peker’in iddiaları üzerinden Türkiye’ye saldırmaları; hatta bu unsurlardan birinin ya da birkaçının Sedat Peker’in bu videolarını tezgahlamış olma ihtimalleri beni hiç şaşırtmaz. Doğrusu tüm bunlar moralimi de bozmaz. Üzmez bile beni. Beni üzen ve moralimi de belli oranda bozan şey bu “kötülük toplamı”nın oluşturduğu pisliğe kapılıp ülkesine ne kötülük ettiğini bilmeden basit gündelik politik nedenlerle Türkiye’ye tuzak kuranların yanında durmayı kendine yedirebilen sıradan insanların varlığı. Dersimizi buradan çalışmak zorundayız. Birebirde konuşulduğunda kalbinin Türkiye için attığına hemen ikna olacağınız insanların FETÖ pisliğinin tuzağına düşmesine engel olma dersine yani."

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"