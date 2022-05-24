Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: İddia edildiği gibi 2023 seçimlerinin sonuçlarını gençler belirleyecekse, seçimin galibi Tayyip Erdoğan olacaktır

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan AKP'nin Adana'da düzenlediği Gençlik Şöleni programını köşesine taşıyarak, "Eğer söylendiği ve iddia edildiği gibi 2023 seçimlerinin sonuçlarını gençler belirleyecekse rahatlıkla söyleyebilirim ki 2023 seçiminin galibi Tayyip Erdoğan olacaktır. Benim şölende gördüğüm manzaranın bu sonuç dışında bir sonucu olmaz" yorumunu yaptı.

Kılıçarslan, "AK Parti gençlerin arasında tercih edilen parti değil, gençler AK Parti’yi istemiyor, Z Kuşağı da Z Kuşağı” diyerek analiz kasanların tamamının o şöleni izlemelerini isterdim. Zaten anketlerde genç seçmen nezdinde sürekli birinci parti çıkan AK Parti, bu konudaki liderliğini o şölende de ispat etmiş oldu bence. Diğer yandan şudur: AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının 3 milyonu aşkın üyesinin 2023’te son derece kilit bir rol oynayacağını da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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