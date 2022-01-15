Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Dinin bir intihar sebebi gibi gösterilmesi magazin fahişelerinin İslam’a saldırmak için sarıldıkları leş bir numarasıdır

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara üzerinden dine ilişkin yapılan bazı değerlendirmelere tepki gösterdi; "Enes’in bir dini cemaat yurdunda kalıyor olması, din ile intiharı yan yana anmamızı gerektiren bir anlam taşımaz” dedi.

“Herhangi bir dini cemaatin, hele hele FETÖ beslemesi bazı “geleneksiz” cemaatlerin insan yetiştirme biçimleri “mahalle gayreti” ile savunulamaz, aklileştirilemez, akla sığdırılmaya çalışılamaz. Herhangi bir dini cemaatin hatası, herhangi bir dini cemaatin hatasıdır ve genele teşmil edilecek anlamlı bir bütün oluşturmadığı sürece “yerinde değerlendirilmesi” gereken bir hatadır” diyen kılıçarslan, şunları kaydetti:

“Mesela ateizmin ve inanç kaybının intihar için daha verimli bir ‘zemin’ oluşturduğu neredeyse ‘verili bir bilgidir’ ve pekâlâ konuşulabilir. Ancak, ‘intihar oranı en yüksek ülkeler sıralaması’nın ilk 50’sinde bile olmayan Müslüman ülkelerde dinin bir intihar sebebi gibi gösterilmesi magazin fahişelerinin İslam’a saldırmak için sarıldıkları leş bir numarasıdır. Daha fazlası değil.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.