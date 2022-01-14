Enes Kara'nın video mesajının paylaşılmasına erişim engeli

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın cemaat yurdunda yaşadığı baskı gerekçesiyle yaşamına son vermeden önce çektiği videoyu içeren paylaşımlara erişim engeli kararı aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kara'nın çektiği videonun sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla yasal girişimde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz."