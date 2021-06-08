Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: "Biz ve onlar" politikasının "toplumsal sözleşme"mizi zorlayan bir şey olduğunu fark etmelerini sağlayabiliriz

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, “Yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var” düşüncesini dile getirirken, "Türkiye’de kurulan 'biz ve onlar' denklemindeki 'biz'in ve 'onlar'ın gündelik politika üzerinden kurulmasına müsaade etmemek biraz da bizim elimizde. Politikacılardan bu dili köpürtmemelerini isteyebilir, onlara bu dile razı olmadığımızı beyan edebiliriz. 'Biz ve onlar' politikasının 'toplumsal sözleşme'mizi zorlayan bir şey olduğunu fark etmelerini sağlayabiliriz" dedi.

Kılıçarslan, "Yine de şunu söylemem lazım: 'Farklılarımızı bir kenara bırakalım' falan gibi bana dangalakça gelen o hataya düşmekten bahsetmiyorum. Farklılarımızla varız çünkü. Dünyaya geliştirdiğimiz bakma biçimlerimizle varız. Sadece 'farklılıklarımız en süfli biçimde kaşınıp bizi birbirimize kırdırmasın; bu büyük bir tehlike arz eder memleket için' demeye çalışıyorum. Bunu böylece dememin tek gerekçesi ise yine memleket. Varoluş ve var kalış mücadelesinin tam ortasında cepheyi genişletmek yerine daraltmak, mücadeleyi güçlendirmek yerine zayıflatmak dostu üzer, düşmanı sevindirir; başka da bir sonuç doğurmaz vesselam" ifadesini kullandı.