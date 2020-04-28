Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Ali Erbaş yalnızdır!

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ+'lara yönelik, "Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" sözleriyle başlayan tartışmayı bugünkü köşesine taşıdı. Kılıçarslan, "Hangi desteği verirsek verelim, 'Ali Erbaş Yalnız Değildir' kampanyasını ne kadar köpürtürsek köpürtelim Ali Erbaş yalnızdır. Bu çılgın dünyada Ali Erbaşların heybesine düşen yalnızlıktır." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Ve evet, bu mücadelede özelde Ali Erbaş Hoca da yalnızdır, dünyanın tüm diğer Ali Erbaşları da. Çünkü dünyanın elinde kalan tek ve uygulanabilir alternatifin “kullanma kılavuzu” olan Kur’ân’ı savunmaya çalışmak, bu çılgın dünyada bunu sürdürmeye çalışmak “yalnızlık ve nefret” dışında bir karşılık görmemekte, görememektedir. Sabiteye değil müphemiyete iman etmiş çılgın dünyaya kafa tutmanın bedelini ödetmek istiyorlar bize. Başkası değil. O zaman şöyle diyelim: Ne mutlu yalnızlara!" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı.

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TIKLAYIN | Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlatıldı