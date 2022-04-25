Yeni Şafak yazarı: Karamollaoğlu'nun Erdoğan ve AK Parti'yi hedef alan açıklamaların arka planı aydınlatılmalıdır

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Habertürk ekranlarında yaptığı "Suriye’yi karıştıran ilk adımları AK Parti hükümeti attı. Suriye kan gölüne döndü. 30 milyon Suriyelinin yarısı yer değiştirdi" açıklamaları değerlendirdiği yazısında, "Suriye’de kendi halkını katleden, kadın çocuk demeden yüz binlerce insanı zindanlara doldurup işkence eden, kimyasal silahlarla zehirleyip katleden katil Esed’in suçundan, sorumluluğundan bahsetmeden, FETÖ-PKK/HDP terör örgütlerinin CHP ile kurduğu kirli ve gizli ilişkilerden tek satır söz etmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve devleti suçlamasının Karamollaoğlu’nu aşan hadsiz söylemler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun 28 Şubat davasından tutuklanan generallar için "Bu şekilde cezalandırılmalarını içime sindiremiyorum" açıklamasına işaret eden Orakoğlu, "Karamollaoğlu’nun son günlerde Başkan Erdoğan ve AK Parti’yi hedefe alan açıklamaları ve vesayetçi yapılara alenen verdiği desteğin arka planı aydınlatılmalıdır diye düşünüyorum!!!" diye yazdı.

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