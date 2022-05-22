Yeni Şafak yazarı Karaman'dan "Survivor izlemek ve ona katılmak günah mı?" sorusuna yanıt: Caiz değil

Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman bugünkü köşesinde, "Survivor izlemek ve ona katılmak günah mı?" sorusuna yanıt verdi.

Karaman'a, "Survivor izlemek ve ona katılmak günah mı?" Survivor, kadın erkek beraber bir adada yaşayan bir yarışma programıdır. Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor, mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor, yarışmayı kazandıklarında birbirlerini öpebiliyor, sarılabiliyor. Bu tür programlara katılmak veya izlemek caiz mi, kazanılan para helâl mi?" sorusu yönetildi.

Karaman, "Tarif ettiğiniz davranışlar İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz." ifadesini kullandı.



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