Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri ABD’den sonra ilk Türkiye’ye saldıracaklar, ihaleleri çoktan dağıttılar

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, "Sosyal medya şirketleri ABD’den sonra ilk Türkiye’ye saldıracaklar, ihaleleri çoktan dağıttılar" görüşünü savundu.

Karagül yazısında, "Bu şirketler, ABD içindeki savaşlarını kazandıktan sonra (kazanırlarsa) ilk iş olarak Türkiye’ye saldıracaklar. 2023’e kadar ve bu tarihte, amansız bir müdahale başlatacaklar. Seçimlere doğrudan müdahil olacaklar. Ve bunu açık açık ve pervasızca yapacaklar. 15 Temmuz’dan çok daha yaygın bir müdahale servis edecekler. Artık bunun adı 'darb' değil. Türkiye’de ihaleleri çoktan dağıttılar, rol, görev paylaşımı yaptılar." düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Siyasi liderlerin, partilerin, terör örgütlerinin, belediye başkanlarının, karanlık odakların koordine bir şekilde çalışmasını şimdiden görüyoruz. CHP ve unsurları üzerinden servis edilen sistematik 'yalan' ve 'kurgu'lar bunun ilk adımları." ifadesini kullandı.