Yeni Şafak yazarı Karagül: Osmanlı'yı yıkanların eğittiği bu 104 emekli amiral bize "ABD ve Avrupa başkentlerinden gelecek talimatlara uyun" dedi

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, emekli amirallerin yazdığı bildirinin hükûmete "muhtıra" olduğunu savunduğu yazısında, "O 104 emekli amiral, Türkiye’yi yeniden ABD himayesine vermek için, yeniden AB denetimine hapsetmek için, dünya yeniden kurulurken Türkiye’yi bütün oyunların dışında tutmak için, yeryüzünün güç ve kaynakları yeniden paylaşılırken bizi bir kez daha içeride ve dışarıda hapsetmek için harekete geçti.

Osmanlı’yı yıkıp paylaşanlar nasıl tarih dışına, coğrafya dışına itmeye çalışmışlarsa, onların eğittiği, yetiştirip o görevlere getirdiği bu 104 emekli amiral de aynı şeyi söyledi bize: Vesayet altında kalın, asla kendi başınıza hareket etmeyin, ABD ve Avrupa başkentlerinden gelecek talimatlara aynen uyun!" ifadelerini kullandı.

Emekli amirallerin bir araya gelip yayınladıkları bildirinin "örgüt" olduğunu iddia eden Karagül, "Bu da, Türkiye’ye karşı içeriden bir şeyler hazırlanıyor demektir. Mesele sadece darbe çağrısı, umudu değil, dışarıdan, çokuluslu bir tezgâh hazırlanıyor demektir. Terör örgütlerini birleştiren, içeride siyasi cephe kuran akıl, parça parça örgütlenmeler yapıyor demektir." diye yazdı.

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