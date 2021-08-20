Yeni Şafak yazarı Karagül: 'Mülteci’ operasyonlarıyla içeriden savaş yürütenler, Kabil Havaalanı’nda olanlardan ders almalı

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede yaşananları değerlendirdiği bugünkü yazısında isim vermeden “Başkalarının kurşunlarıyla Türkiye’yi vuranlar, ‘Afgan mülteci’, ‘Suriyeli mülteci’ operasyonlarıyla içeriden savaş yürütenler, Türkiye’yi ‘içeriden durdurma’yı deneyenler, Kabil Havaalanı’nda olanlardan ders almalı” dedi.

Taliban’ın eskisinden daha güçlü bir şekilde Kabil’e döndüğünü yazan Karagül, “İnsanlık; Taliban üzerinden üretilen kötü imajların ABD ve Avrupa’nın utancını örtememesini, uçak tekerleklerine sarılıp kurtulmaya çalışanların yere çakılmasını, kargo uçaklarına istif edilen insanların ABD yerine Uganda’ya bırakılmasını, ABD’ye güvenip kendi ülkesinde işgal güçleriyle ortak olanların hazin sonunu izliyor” diye yazdı.

“Küresel iktidar alanı yeniden paylaşılırken, coğrafya en keskin güç savaşlarına sahne olurken, coğrafyayı toparlayacak tek güç olan Türkiye, Taliban üzerinden yürütülen karartma operasyonlarına kurban edilemeyecek” diyen Karagül, şöyle devam etti:

'Bunu yapanlar, başkalarının kurşunlarıyla Türkiye’yi vuranlar, ‘Afgan mülteci’, ‘Suriyeli mülteci’ operasyonlarıyla içeriden savaş yürütenler, Türkiye’yi ‘içeriden durdurma’yı deneyenler, Kabil Havaalanı’nda olanlardan ders almalı.

Başkasının düdüğünü çalanların, uçak tekerlerinden nasıl yere çakıldığını, kargo uçaklarıyla nasıl Afrika’nın ortasına bırakıldığını, binlercesinin nasıl satıldığını, kaderine terk edildiğini görmedik mi!

ABD yenilip çekilince Türkiye’de herkes niye bu kadar üzüldü? Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakârı 'ABD asla yenilmez, vardır bir taktiği' yalanına sığındı.

Üzüleceksiniz ama; ABD yenildi. Kaybetti ve kaçtı. Bunu kabul etme dışında seçeneğiniz yok. ABD’ye güvenip iktidar peşinde olanların hazin sonunu Kabil’de gördük. Ya uçağın tekerleklerinden yere çakıldı, ya soluğu Uganda’da aldı"

ABD'nin Orta Doğu’nun bir çok ülkesinden ve Suriye’den de çekileceğini yazan Karagül, "Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu da bir sabah ansızın bırakıp gidecek. Oraya yığdığı silahlar çok da umurunda olmayacak" dedi.

Ülkede, Türkiye’ye bağlılık hissetmeyenlerin “iç terörü”nün yaşandığını öne süren Karagül, isim vermediği bu grubun Afganistan’da yenilenler tarafından desteklendiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Türkiye’nin Afganistan duruşunun Türkiye’nin 21. yüzyıl aklı ve bilgeliği olduğunu ifade eden Karagül, “ Erdoğan, bu yüzyılın öncülerindendir. Yüzyıllara dayanan siyasi tarihimizin bu yüzyıldaki öncüsüdür. Onu, Osmanlı’nın yükseliş dönemi öncüleriyle kıyaslayacaksınız” dedi.

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