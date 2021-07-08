Yeni Şafak yazarı Karagül: Karadeniz, savaş denizi olacaktı; mesele Rusya değil, Türkiye’ydi!

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, 23 Haziran’da, Karadeniz’de, İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerilimde asıl hedefin Türkiye olduğunu iddia etti.

“Türkiye’yi içeriden çökertmek ve yeniden ABD-İsrail eksenine hapsetmek için planlayıp uyguladıkları 15 Temmuz saldırısı başarısız olunca taktik değiştirdiler: Çevreleyeceklerdi…” diyen Karagül, “Sınırlarının sıfır noktasından, karadan ve denizden, yakın çevreden kuşatıp, sonsuz iç tartışmalara ve çatışmalara mahkûm edip boğacaklardı” dedi.

Türkiye'ye karşı, 'stratejik ortak' nitelediği ABD ve NATO müttefiklerinin bölgedeki bazı Arap ülkeleri ve örgütlerin hep birlikte hareket edeceğini öne süren Kargül, "‘Tanımlanmış dostluk’ ve ‘müttefiklik’ devam edecek, ‘ortaklıklarla kamufle edilmiş düşmanlık’ uygulanacaktı" diye yazdı.

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Çevrelemenin Akdeniz’den kuzeye, Çanakkale’den ve İstanbul Boğazlarına, Trakya ve Türkiye’nin Avrupa ile olan sınırına genişletildiğini yazan Karagül’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Hemen ardından kriz Karadeniz’e genişletildi. ABD ve İngiltere, Rusya ile kapışma adı altında Karadeniz’i bir “Savaş Denizi”ne döndürmeye dönük adımlar atmaya başladı. ABD ve Avrupa ile Rusya arasında Karadeniz’de donanma ve hava güçleri restleşmeleri yapılıyordu.

Bu arada Yunanistan, Bulgaristan, Romanya topraklarına ABD ve Avrupa yığınağı devam ediyordu. Bütün bunlar görünüşte Rusya’yı dizginlemek içindi. Ama nedense yığınaklar ve krizler tamamen Türkiye’nin kara ve deniz sınırlarını takip ediyor, Türkiye’nin etrafında dolanıyordu!”

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