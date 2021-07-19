Yeni Şafak yazarı Karagül: Erdoğan, KKTC’de ne müjde verecek?

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’de vereceği “müjdem” ile ilgili tahminlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da yaptığı konuşmada, bugün KKTC’ye gideceğini belirterek “Bir müjdem olacak” demişti.

Karagül bugünkü yazasında, Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından özellikle Atina, Rum yönetimi ve KKTC’deki Rum yanlısı muhalefeti ciddi bir telâş aldığını öne sürdü.

“Erdoğan’ın ‘müjde’ ve ‘barış mesajı’ kelimelerini aynı konuşmada kullanması, açıklanacak ‘müjde’ ile ilgili tahminleri genişletti” diyen Karagül, “Azerbaycan ve Pakistan’ın KKTC’yi tanıması herkesin ortak beklentisi hâlini aldı. Ziyaret öncesi Azerbaycan ve Pakistan heyetlerinin KKTC’yi ziyaretleri bu ihtimali öne çıkardı. Bunun dışında; Rumlara ‘Maraş’taki evlerinize dönün’ çağrısı ile Geçitkale’ye SİHA üssü, Gazimağusa’ya da deniz üssü projelerinin açıklanması var” dedi.

Karagül, Erdoğan’ın vereceğini tahmin ettiği 'müjdelerin' olası etkilerini de şöyle sıraladı:

“‘Azerbaycan ve Pakistan KKTC’yi tanıdı’ dese, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana en köklü jeopolitik adım atılmış olacak. Akdeniz denklemi değişecek, etkisi Çin sınırına ve Londra’ya kadar hissedilecek.

‘Geçitkale’ye SİHA üssü’ dese; Libya ve Karabağ’da SİHA’larla savaş tarihini değiştiren Türkiye, Akdeniz’in doğusunda da batısında da en etkin güç haline gelecek.

‘Gazimağusa’ya deniz üssü’ dese; Doğu Akdeniz’e neredeyse tam hâkim olan Türk donanması, Akdeniz’in en güçlüsü haline gelecek, Lazkiye’den İsrail kıyılarına kadar Akdeniz’in karşı konulmaz gücü olacak.”

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