Yeni Şafak yazarı Karagül: 2023 öncesi ağır bir saldırı planlıyorlar

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunanların NATO ve ABD üslerinde ve ABD müttefiki ülkelerde korumaya alındığını ileri sürerek “Türkiye’yi durdurmak için harekete geçecekler. Türkiye’nin geleceğini vurmaya çalışacaklar. Ülkenin ve milletin felâketini hazırlıyorlar. 2023 öncesi ağır bir saldırı planlıyorlar” dedi.

Karagül, bugünkü yazısında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırıların ABD üslerinden yönetildiğini ileri sürdü.

“15 Temmuz sadece bir darbe değil, sadece bir FETÖ saldırısı değildir. Öyle olsaydı; FETÖ tasfiye edildikten sonra ABD, Avrupa ülkeleri ve onların denetimindeki ülkeler, FETÖ hücrelerini korumazdı. ‘Adamları’na sahip çıktılar” diyen Karagül, darbe girişiminde bulunanların NATO ve ABD üsleri ile ABD müttefiki ülkelerde korumaya alındığı ileri sürdü.

Batının, Türkiye’de yatırım yaptığı tüm çevrelerin darbe girişiminin ardından tek çatı altında toplandığını öne süren Karagül, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bu sefer muhalif siyasi partilerle terör örgütleri bir araya getirilip yeni daha geniş bir ‘içeriden müdahale ittifakı’ şekillendirildi.

Bu partilerin, kişilerin, çevrelerin, örgütlerin tek bir dil konuştuğunu, tek bir merkezden beslendiğini, tek bir amaca yöneltildiğini, aralarındaki bütün farklılıkların ortadan kaldırıldığını gördük, görüyoruz.

Siyaset, iç politika görünümü altında bir gizli hazırlık, bir gizli ajanda yürütüyorlar. Artık her şey siyasi çizgiyi geçti, demokratik ölçeği geçti, bir milli güvenlik sorununa, bir toplumsal bütünlük sorununa, bir Türkiye meselesine dönüştü.

Türkiye’yi durdurmak için harekete geçecekler. Türkiye’nin geleceğini vurmaya çalışacaklar. Ülkenin ve milletin felâketini hazırlıyorlar. 2023 öncesi ağır bir saldırı planlıyorlar."

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