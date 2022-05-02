Yeni Şafak yazarı Kaplan: Zafere odaklanmak hezimetle sonuçlanır

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında Ramazan’ın, arınma ve toparlanma, bayramınsa, toparlayıcı, kenetleyici; bütün ayrıcalıkları ortadan kaldırarak bütünleşme, hâlleşme zemini olduğunu yazdı.

Kaplan yenileyerek yayımladığı bugünkü bayram yazısında “İnsanın varoluş amacı, zafer değildir. Amaç, zafer olduğunda, sonuç hezimet olacaktır. Ontolojik olarak kaçınılmazdır bu. Maksadı zafer olan insan, samimiyetini yitirir, kendini herkesin ve her şeyin önüne geçirir ve hakikati bitirir.” düşüncesini dile getirdi.

İnşa çabasının gerisinde zafer hırsının yattığını belirten Kaplan şöyle devam etti: Merkezde, ben / ego vardır: İnsanın eşyayı, dünyayı, hatta insanları, başkalarını yenme, tahakkümü altına alma patolojisi hükmünü icra eder alttan altta... O yüzden inşa çabası, insanın samimiyetini yok eder. O yüzden yaşanabilir bir dünya inşa edemez inşa çabasıyla çabalayıp duran beşer. Şaşar. Ve imha eder her şeyi, sonuçta… Oysa ibadet’in kaygısı, sürekli sefer hâlinde olmaktır; seferde, ben / ego, merkezde değildir. O yüzden benini, nefsini yenebilen; çıkarlarını düşünmeyen; başkalarını, başkalarının iyiliğini, hayrını, güzelliğini düşünen insanların işidir sefer."

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