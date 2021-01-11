Yeni Şafak yazarı Kaplan: Twitter, vekâlet savaşlarının yürütüldüğü yegâne mecra hâline gelecek

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Twitter, vekâlet savaşlarının yürütüldüğü yegâne mecra hâline gelecek" görüşünü savundu.

Kaplan, "Şu an gerek dünya genelinde, gerekse özellikle de Türkiye özelinde kelimenin tam anlamıyla Twitter savaşları çağının ağlarında boğuşup duruyoruz birbirimizle, farklı toplum kesimleri olarak...Dünyanın başka ülkelerinde gerçekleştirilen renkli devrimler, Twitter devrimleridir. Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler, Twitter başta olmak üzere “a-sosyal medya” üzerinden önce sosyal, ekonomik ve siyasî kaosa sürüklendi, sonra yönetimler devrildi." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında, "Twitter üzerinden dünyanın allak bullak edilen ülkelerinin en dikkati çekenlerinin başında Brezilya Arjantin gibi Latin Amerika ülkeleri geliyor. Bu ülkeler, neredeyse periyodik olarak sosyal ve siyasî kargaşalarla çalkalanıyor. Fazla değil, önümüzdeki on yıl içinde Twitter’ın kullanım alanı bütün dünya ölçeğine yayılacak ve Twitter, vekâlet savaşlarının yürütüldüğü yegâne mecra hâline gelecek bütün dünyada. Türkiye’de de Gezi kalkışmasından itibaren, Twitter, toplumu kaosun eşiğine sürükleyen en etkili çatışma ve iç-savaş aracı olarak kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Kaplan, "Özetle şu an Twitter ve Facebook gibi araçlar, Batılıların dünya üzerindeki haksız ve zorba hegemonyalarını pekiştirmekte ve bütün dünya ölçeğinde Twitter devrimleri olarak adlandırılan kaosların fitilini ateşlemekte kelimenin tam anlamıyla bir savaş aracı olarak iş ve işlev görüyor." yorumunu yaptı.