Yeni Şafak yazarı Kaplan: Türkiye’nin kangrene dönüşen sorunları var, en başta eğitim ve hukuka neşter vurulması gerekiyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Türkiye’nin kangrene dönüşen sorunları var. En başta eğitim ve hukuka neşter vurulması gerekiyor; köklü reformlar yapılması şart. Salgın sonrasında Türkiye’de de ekonomide sarsıcı türbülanslar yaşanması bekleniyor..." görüşünü savundu.

Kaplan, "Önce şunu bilmemiz gerekiyor: Bu ülkenin en büyük sorunları ekonomik, maddī sorunlar filan değil. Bunlar niceliksel sorunlar. Türkiye’nin asıl yakıcı sorunları eğitim, kültür, medya, gençlik ve şehircilik gibi daha köklü, manevî, niteliksel sorunlar. Maddî sorunların üstesinden bir şekilde gelinir ama manevî, kültürel sorunlar aslâ ihmal edilemez; ihmal edilirse, toplumun imhasının yapıtaşları döşenmiş olur. Maddî sorunların üstesinden bir şekilde gelinir ama manevî, kültürel sorunlar aslâ ihmal edilemez; ihmal edilirse, toplumun imhasının yapıtaşları döşenmiş olur. Maddî olarak dünyanın en güçlü toplumu da olsanız, manevî temellerimiz zayıfsa, çürükse, büyük ölçekli bir buhranda, sarsıntıda paldır küldür tarihten çekilir gidersiniz." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Eğer manevî temelleriniz sağlamsa, inançlarınız muhkemse, değerleriniz hayatınızı yönlendirecek, anlamlı kılacak kadar kök salmışsa, en zor şartlara bile direnmeniz, bütün zorlukların üstesinden gelebilmeniz mümkündür." ifadesini kullandı.

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