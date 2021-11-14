Yeni Şafak yazarı Kaplan: Türkiye dışarıdan dolanarak içeriden kuşatılmaya müdahale edebilir ancak!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Küresel sistemin lordları, Türkiye’yi önce içerden kuşattı bir asır öncesinde. Türkiye’nin içerden kuşatılması süreci bir asırdır başarıyla devam ediyor: Türkiye’nin boynuna laiklik prangası geçirilerek İslâmî ruhkökleri zayıflatılmaya hatta kurutulmaya çalışılıyor, direnç noktaları birer birer kırılıyor, direnme iradesi yok ediliyor!" görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Türkiye’nin içeriden kuşatılmasına müdahale etmesinin en etkili yollarından biri, dışarıdan yarma harekâtları gerçekleştirmesi, dış politikada büyük adımlar atması! Türkiye dışarıdan dolanarak içeriden kuşatılmaya müdahale edebilir ancak! Kale içeriden ele geçirildiği için, içeriden işgalin, Türkiye’nin zihnen işgal edilmesinin, kısacası, celladına âşık edilmesinin önüne ancak dışarıdan geliştirilecek başarılı yarma harekâtlarıyla geçebiliriz. Türkiye’nin kendine özgü böyle bir sorunu, trajikomik bir açmazı var, ne yazık ki! İçeriden gerçekleştirilecek bütün İslâmî ruh köklerimizi diriltmeye dönük girişimler, ülke kaosa sürükleme tehlikesinin eşiğine itilerek sabote ediliyor!" düşüncesini dile getirdi.