Yeni Şafak yazarı Kaplan: Türkiye’deki laik hukuk sistemi emperyalisttir! 

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, “Guattari’nin dilbilimciler ve dil konusunda söylediklerini Türkiye’deki laik-pejmürde hukuk sistemine aynen uyarlayabiliriz.Türkiye’deki laik hukuk sistemi 'emperyalisttir'! Üstelik de Batılı emperyalistlerin kölesi katmerli bir emperyalizmdir bu!" görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Emperyalisttir'; çünkü Türkiye’de her şey laik hukuk makinasının esareti altındadır ve hukuk sistemi, halkın iradesinin yansıdığı yegâne kurumlar olan yasama ve yürütme üzerinde de tek hükümrandır; demoklesin kılıcı gibi durmaktadır. Bu ülkede, görünüşte, kral da, krallık da yok! Ama gerçekte, bu ülkede hukuk, 'kral'dır; hukuk sistemi ise 'krallık'! 'Hukuk kralları', bu milletin çocuklarına düşman muamelesi yapmışlardır! Türkiye’nin -paşa keyifleri nasıl istiyorsa öyle hareket eden- hukuk krallığının krallarının 'astığı astık, kestiği kestik'tir!" ifadesini kullandı.