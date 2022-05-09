Yeni Şafak yazarı Kaplan: Suriyelilerle ilgili rasyonel bir devlet politikası ve stratejisi geliştirilemedi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında “Türkiye’deki göçmenlerin konumları ve sorunları, seçimlerden önceki sürecin çok tehlikeli geçeceğini gösteriyor” düşüncesini dile getirdi.

Türkiye’nin Suriyelileri ülkelerindeki cehennem ateşine atılmaması için uzattığı kardeşlik elinin her tür takdirin üzerinde olduğunu yazan Kaplan, “Ama bu kardeşlerimizle ilgili güçlü, rasyonel bir devlet politikasının ve stratejisinin henüz geliştirilemediği gözleniyor: Bu kardeşlerimizin sınır şehirlerimize, mümkünse Suriye içine yerleştirilmeleri konusunda kalıcı stratejiler geliştirilmeliydi; hâlâ da geliştirilebilir bu tür stratejiler” değerlendirmesinde bulundu.

Ümmet ve kardeşlik bilincinin zedelenmemesi için mültecilerle ilgili kalıcı ve uzun soluklu stratejiler geliştirilmesi ve Suriyelilerin aşama aşama ülkelerinde güven içinde yaşayabilecekleri yerlere yerleştirilmesi gerektiğini yazan Kaplan, şöyle devam etti:

“Ayrıca terör örgütlerinin yarın Türkiye’yi cehenneme çevirecek şekilde ülkeye sızma ihtimali de yabana atılmamalı. Şimdiden mülteciler arasında envai çeşit mafyatik faaliyetin zuhur etmeye başladığını gözlemliyorum bir vatandaş olarak.

Türkiye, mazlumlara kol kanat geren bir ülkedir. Ama bunu zekice, mazlumları da, toplumu da tedirgin etmeyecek stratejiler geliştirerek yapmalıdır.

Yoksa ırkçı, ruhsuz, barbar Batılılardan farkımız kalmaz bizim!

Türkiye’nin fay hatlarını patlatmaya hazır kişilere ve örgütlere daha fazla malzeme vermemeli devlet!

Jön-Türkler, Osmanlı’yı parçaladılar; laikliği kutsayan ve İslâm’a, İslâmî değerlere karşı kin ve nefret tohumları eken ‘Beyaz Türkler’ ile ‘Beyaz Kürtler’ Türkiye’yi parçalayacaklar! Allah muhafaza!”

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