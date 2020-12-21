Yeni Şafak yazarı Kaplan: Son birkaç yıldır, İslâmî omurga, bu kez İslâmî kesimlerin yanlışlıklarından büyük darbe yiyor!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Son birkaç yıldır, İslâmî omurga, bu kez İslâmî kesimlerin yanlışlıklarından büyük darbe yiyor! Nasıl yani, diyorsunuz, elbette. Önce şu: İktidar partisi başta olmak üzere gerek partilerin, gerek cemaatlerin, gerekse STK’ların İslâm’ı iyi temsil edememeleri, toplumda İslâmî omurganın büyük yara almasına yol açıyor..." görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Burada bir muhasebe yapılması gerekiyor -eziklik psikolojileri geliştirmeden!Müslüman, kendini sigaya çekmesini, yapıp ettiklerini gözden geçirmesini bilen insandır.İkinci olarak, İslâmî kesimlerin Türkiye’nin adım adım İslâmî kimliğinden, tarihî derinliğinden uzaklaştırılmasına gösterdikleri tepki büyük ölçüde reaksiyondan ibaret kaldı, kalıyor..." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Reaksiyon, aks / eksen olamamak ve aksiyon üretememek demek: Hem teorik hem de pratik olarak bir şey söyleyememek, dolayısıyla aksiyonu üretenlerin belirledikleri alanda ve belirledikleri kurallara göre top çevirmek demek. Dolayısıyla aks olan, aksiyonu üretenler tarafından 'top gibi oynanmak', kullanılmak demek. Gelinen noktayı Türkiye’nin İslâmî kesimleri adına tedirginlikle karşılıyorum." ifadesini kullandı.