Yeni Şafak yazarı Kaplan: Seküler kesimlerde düşman fikri yok, onlara göre asıl öteki “bunlar bizi kesecek” dedikleri İslâmî kesimlerdir

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında, seküler kesimlerde düşman fikrinin bulunmadığını belirterek "Tastamam Batılılaştıkları ve Batılı hayat tarzını benimsedikleri için Batılıların kendilerini, kendi yaşadıkları ülkeleri düşman bellemeyecekleri illüzyonu hâkimdir. Onlara göre asıl öteki 'bunlar bizi kesecek' dedikleri İslâmî kesimlerdir" diye yazdı.

Kaplan “Düşmanını bilemeyen, dostunu da, kendini de bilemiyor demektir!” başlıklı yazısında “Dünyada yaşanan hâdiselere bizim kadar romantik bakan ikinci bir toplum veya başka bir inanç müntesibi var mı, bilmiyorum doğrusu. Bu romantizm sadece seküler kesimlerde görülen bir olgu değil; hem Türkiye’de hem de kimliğinin teşekkülünde İslâm’ın güçlü izler bıraktığı -mesela Balkanlar, Kafkaslar gibi- coğrafyalarda gözlenen bir olgu bu” düşüncesini dile getirdi.

Bosna’da Sırplar tarafından Müslümanlara yapılanları örnek veren Kaplan, “Aradan 30 yıla yakın bir zaman geçti. Bugün de Bosna’daki Müslümanların kahir ekseriyeti dünyadaki hâdiselere çok romantik bakıyor ve Sırpların kendilerine böyle bir tecavüzde bulunacağına inanmıyor. Sadece Balkanlar’da değil, genelde bütün Müslüman toplumlarda gözlemlediğimiz bu tehlikeli romantizmlerin nedeni ne, peki?” diye sordu.

Kaplan, bu yaklaşımın en köklü nedenini şöyle açıkladı: "Müslüman bilincinin de, bilinçaltının da ürpertici öteki üzerine inşa edilmemiş olmasıdır: Müslümanlar, kendilerinden o kadar emindir ki, herkese kolaylıkla hem güvenirler hem güven verirler."

Seküler kesimlerde düşman fikrinin bulunmadığını yazan Kaplan, “Tastamam Batılılaştıkları ve Batılı hayat tarzını benimsedikleri için Batılıların kendilerini, kendi yaşadıkları ülkeleri düşman bellemeyecekleri illüzyonu hâkimdir. Onlara göre asıl öteki “bunlar bizi kesecek” dedikleri İslâmî kesimlerdir” düşüncesini dile getirdi.