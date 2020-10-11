Yeni Şafak yazarı Kaplan: Kıbrıslı Türkler, Türkiye tarafından laikleştirildi, intiharın eşiğine sürüklendi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bugün sandık başına giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin olarak, "Kıbrıslı Türkler, Türkiye tarafından laikleştirildi, intiharın eşiğine sürüklendi" görüşünü savundu.

Kaplan, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Rumlar’la barışın sağlanması için bir miktar toprak verilmesi gerektiğini' söyledi! İnanılır gibi değil! Kıbrıs’ta bugün seçimler var. Kıbrıs’lı kardeşlerimize, Kıbrıs’a sahip çıkmalarını, Kıbrıs’a sahip çıkabilmeleri için Müslüman kimliklerini korumaları gerektiğini, İslâmî kimliklerini kaybettikleri takdirde, kolaylıkla yok olacaklarını hatırlatırım" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Kıbrıslı Türkler, Türkiye tarafından laikleştirildi, intiharın eşiğine sürüklendi, Türkiye’yle manevî bağları yok edildi, o yüzden Akıncı gibi kişilerden şikâyet etmeye hakkımız yok! Laik Türkiye’nin eseri o! Kıbrıs’ın bugünü, Türkiye’nin yarını mı acaba diye sormak her vatan evladının boynunun borcudur!Unutmayalım: İslâm’ı bu toplumun hayatından çekip aldığınızda ortada hiçbir şey kalmayacaktır!" ifadesini kullandı.

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