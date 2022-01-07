Yeni Şafak yazarı Kaplan: Kazakistan’da Türkiye’ye darbe vuruldu!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Kazakistan’da yaşanan iç karışıklığı değerlendirdiği bugünkü yazısında “Türkiye’ye darbe vuruldu” görüşünü dile getirdi.

Gaz zammı ile başlayan protesto gösterileriyle Kazakistan’ın Ruslar tarafından işgal edilmesinin zemini hazırlandığını yazan Kaplan, yardım çağrısının ardından Rusya’nın ortaya koyduğu şartlara yer vererek, “İnanılır gibi değil! Rusya, çok aşağılık bir oyun oynuyor Orta Asya'da! Türkiye'nin Türk dünyasını toparlama girişimine indirilen bir darbe bu!” diye yazdı.

“Türkiye güçlendikçe Batılıların paniklediğini” yazan Kaplan, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin etki ve nüfûz alanı genişledikçe, Batılılar, kara kara düşünmeye ve Türkiye’nin yeniden gelişini önlemeye çalışıyorlar!

Batılılar da, Ruslar da, Çin de son kertede Türkiye’nin yeniden küresel bir oyuncu olarak tarih sahnesine çıkma emareleri göstermesinden bile rahatsız! Şer cephesi nasıl da beklenmedik zamanda beklenmedik ittifaklar kuruyor, değil mi?

O yüzden çok açık ve net olarak söylüyorum: Kazakistan’da Türkiye’ye darbe vuruldu!

TDT’nin öndeki kurucu aklı Kazakistan’dı ama gerisindeki akıl da, beyin de, yürek de Türkiye’ydi. TDT, son çeyrek asırda hayata geçirilmiş en önemli, hayatî, stratejik projelerden biriydi. Bir şekilde engelleneceğini, önüne taş konulacağını düşünüyordum."

Soğuk Savaş'tan sonra kurulan Türk devletlerinin şeklen bağımsızlıklarına kavuştuklarını yazan Kaplan, "Türk cumhuriyetleri fiilen olmasa bile zihnen Rusya’nın işgali altındalar" görüşünü dile getirdi.

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