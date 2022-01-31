Yeni Şafak yazarı Kaplan: İstanbul, Müslüman bir şehir değil artık; tam bir harabeyi andırıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında da İstanbul ile ilgili değerlendirmelerini sürdürdü.

Dünkü yazısında “İstanbul düştüğü için hayatımız soldu; nefesimiz dondu; tarih durdu; hakikat yolculuğumuz son buldu” görüşünü dile getiren Kaplan, 10 yıl önce İstanbul ve şehir üzerine kaleme aldığı yazısını ara başlıklar ekleyerek yeniden yayımladı.

“İstanbul, gayr-ı müslim nüfusun da yoğun olarak yaşadığı zamanlarda, Müslüman bir şehirdi. Ama nüfusunun % 95’inden fazlası Müslüman yığınlardan oluşan İstanbul, Müslüman bir şehir değil artık” düşüncesini dile getiren Kaplan, şöyle devam etti: “İstanbul, bizim Endülüsümüz: Düşüşümüz, düşlerimizin suya düşüşü. Tam bir harabeyi andırıyor o yüzden: Arabeskle eurobesk’in iki koldan giriştikleri yıkıcı, yok edici, çölleştirici, ruhsuzlaştırıcı saldırılar karşısında can çekişiyor…”

İstanbul’un çoktan düştüğünü yazan Kaplan, “Ruh şehri İstanbul, ruhun şiirini besteleyen ulvî, sonsuzluk şarkısının sanatkârı İstanbul, şu an ten’e teslim; kötülüğü emreden nefsin dölyatağı tenin baştan çıkarıcı, yok edici, uyuşturucu hazlarına ve ayartılarına… Kim demiş bizim Endülüsümüz yok diye! Sorun bakalım İstanbul’a, ne cevap verecek size… Bu hâl-i pür melâlle Çamlıca’ya yeni bir Kocatepe dikmek ne işe yarar? Oysa şu ân İstanbul ölü; kadavrası kaldı elimizde yadigâr. Aslında bizim de bir Endülüsümüz var: İstanbul diye bir di/yâr!” düşüncesini dile getirdi.