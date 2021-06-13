Yeni Şafak yazarı Kaplan: İnsan özgürlüğünü yitirdi

Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında, özgürlük kavramının iğdiş edilip çarpıtıldığını, belirterek “Çağımızda hem köleleşmenin, hem de her türlü köleleştirme biçiminin adı oldu ‘özgürlük’” dedi.

İnsanlığın, özgürlük kavramının tutsağı haline geldiğini ifade eden Kaplan, “Bütün cinayetler, bütün işgaller, bütün köleleştirme biçimleri, bütün hâkimiyet kurma eylemleri, özgürlük adına, özgürlük için gerçekleştiriliyor çağımızda!

Sözgelişi, Amerika, işgal ettiği her yeri “özgürlük götürmek, demokrasi götürmek” için işgal ediyor!

Ama bu çağa özgürlük çağı deniyor!” değerlendirmesini yaptı.

Dostoyevski, psikanalist Lacan, Goethe’den alıntılar yapan Kaplan, “Çağımızda insan, araçları kullanacağına, araçlar tarafından kullanılıyor; sözümona özgürleşme adına, araçların, her tür aracın kulu-kölesi olabiliyor: İnsanlığını kaybediyor, özgürlüğünü yitiriyor, araçların kölesine dönüşüyor” dedi.