Yeni Şafak yazarı Kaplan: Çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de öğretmenleri sosyal medya!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de öğretmenleri sosyal medya!" görüşünü savundu.

Kaplan, "Eğitim sorununu, dijital uygarlığın siren seslerini daha gür hissettiğimiz bir vasatta, sadece eğitim meseleleri üzerinde yoğunlaşarak çözemeyiz. Kültür dünyasını ve medya rejimini, özellikle de hayatımıza davetsizce dalıveren, bizi esir hâline getiren sosyal medyayı da işin içine dâhil ederek eğitim sorunu üzerinde kafa yoramazsak, eğitimi daha üretken, verimli kılacak dijital devrim yapamazsak eğitimde (vay be lâfa bak; nasıl olacaksa bu artık!) eğitimin kangrene dönüşen sorunlarını aslâ çözemez, halledemeyiz!" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Sadece şu kadarını söyleyerek yazıya noktayı koymak istiyorum: Sosyal medya çağında, eğitim kurumları izâfîleşmeye başladı çoktan, kısa devre yaptı... Artık çocuklarımızın zihin, ruh ve davranış dünyalarını şekillendiren öğretmenleri, okullardaki öğretmenleri değil!" yorumunu yaptı.

Kaplan, "Ne, peki? A-sosyal medya! Daha da vahimi, sadece e çocuklarımız için geçerli değil bu ürpertici gerçek. Öğretmenlerimizin öğretmenleri de ceplerinde veya ellerinde taşıdıkları telefonlarla daldıkları, her zaman girip çıktıkları, aslında hayatlarının azımsanamayacak bir bölümünü orada (esir olarak!) yaşadıkları ve hayatlarının orada yaşamadıkları bölümünü de oradan aldıkları mesajlarla, verilerle, görüntülerle, imajlarla vesaire yapılandırdıkları, sürdürdükleri, sürüklendikleri a-sosyal medyalar! Öğretmenini göster bana, sadece kim olduğunu değil, başına ne gelebileceğini de söyleyeyim sana!" ifadesini kullandı.

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