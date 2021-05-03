Yeni Şafak yazarı Kaplan: Bütün bu yaşadıklarımız dünyaya sil baştan çeki düzen vermek için üretilmiş bir savaş olabilir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Koronavirüs salgınında dünyada gelinen noktayla ilgili olarak, "Bütün bu yaşadıklarımız yeni bir dünya kurmak, dünyaya sil baştan çeki düzen vermek için üretilmiş bir savaş olabilir" dedi.

Kaplan, "Dünyayı üç beş çapulcu kapitalist-Yahudi şer gücün kölesine dönüştürdüler! Ulus devletler hadım edildi, çoktan tarih oldu, işlevsizleşti. Tam bir uygar barbarlık çağının ortasına fırlatılmış gibiyiz... Bütün insanlık çaresiz! Her kafadan bir ses geliyor... Dünya Sağlık Örgütü, sözkonusu kartellerin sözcüsü ve gözcüsü gibi çalışıyor. Düşünsenize... Bill Gates isimli şahıs, 40 küsur devlet başkanının suratlarına baka baka, tabiatın dengesini altüst edecek ürpertici projelerini dayatıyor hepsine talimat verircesine! İçlerinden biri de kalkıp da 'Ne oluyor yahu? Sen kimsin? Hangi yetkinle dünyanın alacağı şekli belirleyecek kararlar alabilirsin; bu yetmezmiş gibi burada bize dayatmaya kalkışabilirsin?' demiyor!" dedi.

Kaplan, yazısında "Dünyayı korona hapishanesine dönüştürdüler! İnsanlığı evlere tıktılar, koyun gibi güdüyorlar! Bu korona işinin biyolojik bir savaş olduğu, virüsün laboratuvarda üretilmiş olabileceği büyük bir ihtimal ama elimizde delil yok. Ya da bütün delilleri yok ediyorlar. Bilmiyoruz! O kadar yoğun medya bombardımanına maruzuz, her tarafımız o kadar medyalaştı ki, koronanın kimler tarafından patlatıldığı, ne yapılmak istendiği konusunda en ufak bir bilgiye sahip değiliz! Bütün bu yaşadıklarımız yeni bir dünya kurmak, dünyaya sil baştan çeki düzen vermek için üretilmiş bir savaş olabilir. Bu, adı konulmamış bir dünya savaşı olabilir. Yeni bir dünya savaşı olsa herhalde böyle olurdu ancak!" görüşünü savundu.