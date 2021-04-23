Yeni Şafak yazarı Kaplan: Bu ülkenin sahibi CHP değil millettir; milletin çocuklarını darağacıyla korkutmanın bedeli ağır olur!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi için, "Adnan Menderes göndermesi" yaptığı gerekçesiyle suç duyursunda bulunduğu, hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerini anımsatarak, "Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını darağacına gönderilmiş bir başbakanın idamı imasıyla “senin de sonun öyle olur!” diyerek tehdit etmek, ülkenin sahibinin kim olduğu sorusunu akla getiriyor kaçınılmaz olarak, bir kez daha. Bu ülkenin sahibi CHP mi? Ne münasebet! Ama onlar kendilerini “rejimin sahibi biziz, ülkenin sahibi de biziz” havalarına girmekten alıkoyamıyorlar! CHP, şunu kafasına kazıyacak: Bu ülkenin sahibi CHP değildir, bu ülkenin sahibi millettir" görüşünü savundu.

Kaplan, 'Milletin çocuklarını darağacıyla korkutmanın bedeli ağır olur' başlıklı yazısında"Menderes, idam edildi! Özal, öldürüldü! Muhsin Yazıcıoğlu, gözümüzün içine baka baka katledildi! Erbakan, önce darbe yedi, sonra siyaseten ademe mahkûm edildi! Erdoğan, küresel sistemin lordları tarafından “diktatör” ilan edilerek ipi çekilmeye çalışılıyor! Küresel sistemin içerdeki uyduları ve uzantıları da aynı şeyi yaparak, “Erdoğan’dan bir Saddam çıkarma” alçaklığına su taşıyor! Nedir bunlar peki? Bunlar, ülkenin bu ülkenin has çocuklarının elinden alındığının somut göstergeleridir. Ama bu millet teslim bayrağı çekmedi, çekmeyecek" görüşünü savundu.

Kaplan, şöyle devam etti:

"İslâm’ı kaybettiğimiz zaman bu vatanı da kaybederiz -Allah muhafaza! Bu topraklarda farklı dinlere, kültürlere, etnisitelere mensup toplulukları barış ve huzur içinde laiklik değil İslâm bir arada tuttu ve herkese hayat hakkı tanıyan hukuk, kardeşlik ve adalet düzenini laiklik değil İslâm kurdu.

Bu ülkenin yeniden tarih yapmasının yolunun İslâmî kimliğini, medeniyet ruhunu terketmekten, dolayısıyla Batılıların uydusu, devşirmesi olmaktan geçmediğini yaşadığımız yakın tarih tecrübesi bize göstermeye yetmeli, değil mi?

Hiçbir ülke başkasını taklit ederek, başka bir uygarlığın uydusu hâline gelerek tarih yapamaz. Taklitçiler de, uydular da sadece tarih yapanların soytarıları olurlar; bakın tarihe göreceksiniz bu yakıcı gerçeği.

Kim ki, bu ülkenin ruh kökleriyle, İslâm medeniyetinin dinamikleriyle kavgalı, bilinsin ki, o kişi veya kişiler, bu ülkenin önünde takoz vazifesi görmekten ve ülkeyi sosyo-kültürel ve zihnî olarak parçalanmanın eşiğine sürüklemekten başka bir işe yaramaz! Bu milletin çocuklarının darağacı imasıyla korkutacaklarını sananlar, nasıl yanıldıklarını milletin önüne gittiklerinde anlayacaklar bir kez daha. Sözün özü: Bu millet, hiçbir aşağılık tehdide boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu ülkeyi, Batılıların devşirmeleri üzerinden kontrol etmelerine son verinceye kadar bu ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesi sürecek."