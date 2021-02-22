Yeni Şafak yazarı Kaplan: Birbirimizin boğazına çökmekle, Türkiye’yi tehlikeli sulara sürüklemekle meşgulüz!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, “Birbirimizin boğazına çökmekle, Türkiye’yi tehlikeli sulara sürüklemekle meşgulüz!” görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, “Kapitalist küresel sistem, para, libido ve imaj ağlarının kapanına kıstırdı insanlığı. Kapitalist küresel sistemin, insanın geleceği, dünyanın geleceği ya da hakikatin geleceği gibi bir sorunu ve sorusu yok. Tek sorunu var: İktidarını yitirmemek. Bunun yolu da para, libido ve imaj şeytan üçgeninden oluşan düzenini pekiştirmek, tahkim etmek." ifadesini kullandı.

Kaplan yazısında şunları kaydetti:

"Bunun mümkün olabilmesiyse, insanın, insanlığın geleceği, dünyanın geleceği ve hakikatin geleceği gibi sorular sorma imkânlarını yok etmekten geçiyor... İnsanlığın sürüleştirilmesi, hız ve haz, ayartı ve tüketimin kölesine dönüştürülmesinden yani...Dünya bize gebe, biz hakikate... Ama biz birbirimizin boğazına çökmekle, basit siyasî çıkarların peşinde/n sürüklenmekle, birbirimize enerji ve kan kaybettirerek Türkiye’yi tehlikeli sulara sürüklemekle meşgulüz!"