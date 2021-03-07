Yeni Şafak yazarı Kaplan: Beni topa tutan beyinsizler ve yalaka tayfası, Türkiye’nin Mısır’la ilişkilerimizi rayına oturtacak diplomatik atak belli bir kıvama ulaşınca ne diyecekler?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesi gerektiği konusunda yıllardır yazdığını belirterek, "Beni bu konuda topa tutan beyinsizler ve yalaka tayfası, Türkiye’nin Mısır’la gerçekleştirdiği ve ilişkilerimizi hava yavaş rayına oturtacak diplomatik atak belli bir kıvama ulaşınca ne diyecekler, nasıl takla atacaklar acaba bu kez?" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında, "Bu yazıda Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelme eğilimi göstermesi üzerine önceden yazdıklarımı yeni ilavelerle paylaşmak istiyorum sizlerle. Önce şunu altını çizerek vurgulamak zorundayım: Türkiye-Mısır stratejik ittifak kurarlarsa, ve bu ittifakın genişletilmesi konusunda ortak irade ortaya koyarlarsa, bölgenin kaderi orta ve uzun vadede değişebilir ve bölgeden emperyalistlerin kovulması süreci başlatılabilir. Mısır’la ilişkiniz koparsa, bölge ülkelerinin hepsiyle ilişkiniz sakatlanır. Mısır’la güçlü ilişkiler kurarsanız hem ülke içinde yapılacak yanlışlıklara bir kardeş ülke olarak müdahale etme imkânlarınız artar hem de bölgenin kaderini birlikte belirleme imkânlarınız çoğalır." görüşünü savundu.

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Dahası da var: Eğer Türkiye, Mısır’la değişik düzeylerde ilişki kurmaya başlarsa, orta ve uzun vadede Türkiye üzerindeki kuşatmanın yarılmasına da katkısı olur Mısır’la kurulacak ilişkilerin.Türkiye, hiç olmadığı kadar güçlü maddî açıdan. Yüzyıl öncesine nazaran çok güçlüyüz; bu çok açık. Çok büyük bir kuşatmayla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Mısır’la ilişkilerimizin rayına oturması, karada ve denizde karşı karşıya kaldığımız kuşatmaların yarılmasında sanıldığından daha fazla belirleyici bir rol oynayabilir."